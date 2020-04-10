2020-04-10T16:58:50+03:00
Общество

В Ростовской области работников Дома ребенка обвинили в хищении более 3,6 млн рублей

Главврача и главного бухгалтера подозревают в мошенничестве
Ольга ГОПАЛО
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Крупная сумма денег пропала не сразу.Крупная сумма денег пропала не сразу.Фото: Ольга КОСТИНА
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В скором времен на скамье подсудимых окажутся сразу два сотрудника специализированного Дома ребенка, которых обвиняют по серьезной статье уголовного кодекса.

Как рассказали в областной прокуратуре, в отношении парочки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», которое было совершено группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, деньги пропадали в течение двух лет. Они предназначались на выплату заработной платы сотрудникам. В общей сложности, таким образом было похищено больше 3,6 миллиона рублей. В преступлении подозревают главного бухгалтера и главного врача спецучреждения. В надзорном ведомстве добавили, что фигуранты уголовного дела уже признали свою вину в полном объеме. Теперь их дело рассмотрит суд.

Им грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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