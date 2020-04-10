Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как изменится зарплата учителей
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина во время брифинга рассказала о том, как изменится система оплаты труда учителей.
Педагоги будут работать со школьниками и студентами дистанционно до конца апреля. В работе используются образовательные платформы, мессенжеры и социальные сети.
- Нагрузка на учителей существенно увеличилась. Мы понимаем, что подготовка требует дополнительный работы.Многие учителя заканчивают работу за полночь из-за больших объемов, - говорит министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина. - Мы не будем сокращать зарплаты. Педагоги тратят много сил. Они нуждаются в поддержке.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", школьники из малообеспеченных семей и ребята с ограниченными возможностями здоровья во время дистанционного обучения получают продуктовые наборы.
ИСТОЧНИК KP.RU