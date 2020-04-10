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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как изменится зарплата учителей

Выясняем, как изменится зарплата учителей во время режима самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как изменится зарплата учителей. Фото: стоп-кадр видео правительства Ростовской областиСамоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как изменится зарплата учителей. Фото: стоп-кадр видео правительства Ростовской области
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина во время брифинга рассказала о том, как изменится система оплаты труда учителей.

Педагоги будут работать со школьниками и студентами дистанционно до конца апреля. В работе используются образовательные платформы, мессенжеры и социальные сети.

- Нагрузка на учителей существенно увеличилась. Мы понимаем, что подготовка требует дополнительный работы.Многие учителя заканчивают работу за полночь из-за больших объемов, - говорит министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина. - Мы не будем сокращать зарплаты. Педагоги тратят много сил. Они нуждаются в поддержке.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", школьники из малообеспеченных семей и ребята с ограниченными возможностями здоровья во время дистанционного обучения получают продуктовые наборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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