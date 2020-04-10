ФК «Ростов» планирует возобновить тренировки с 1 мая

10 Апр 2020 2020-04-10T17:18:33+03:00

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Наставник желто-синих Валерий Карпин планирует возобновить тренировки футболистов с 1 мая. Об этом он рассказал во время видеоконференции.

Сейчас из-за распространением коронавируса игроки выужены находятся дома на самоизоляции. Часть футболистов и вовсе отправилась за границу, например,Роман Еременко уехал в Финляндию. Но большинство игроков остались на Дону.

Ежедневно игроки получают задания от тренеров. Спортсменам необходимо предоставить видео о проделанной тренировке. Часть роликов публикуется в социальных сетях. Тренировки футболистов мотивируют болельщиков заниматься спортом во время самоизоляции, а не проводить свободное время у телевизора или лежа на диване.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отметил, что в случае изменения эпидемиологической ситуации по коронавирусу сроки возобновления тренировок донских футболистов могут быть изменены.

ИСТОЧНИК KP.RU