ФК «Ростов» планирует возобновить тренировки с 1 мая
Наставник желто-синих Валерий Карпин планирует возобновить тренировки футболистов с 1 мая. Об этом он рассказал во время видеоконференции.
Сейчас из-за распространением коронавируса игроки выужены находятся дома на самоизоляции. Часть футболистов и вовсе отправилась за границу, например,Роман Еременко уехал в Финляндию. Но большинство игроков остались на Дону.
Ежедневно игроки получают задания от тренеров. Спортсменам необходимо предоставить видео о проделанной тренировке. Часть роликов публикуется в социальных сетях. Тренировки футболистов мотивируют болельщиков заниматься спортом во время самоизоляции, а не проводить свободное время у телевизора или лежа на диване.
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отметил, что в случае изменения эпидемиологической ситуации по коронавирусу сроки возобновления тренировок донских футболистов могут быть изменены.
ИСТОЧНИК KP.RU