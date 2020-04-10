Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как изменится работа детских лагерей

10 Апр 2020 2020-04-10T17:32:34+03:00

Изменение работы детских лагерей во время самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: работа детских лагерей в донском регионе может возобновиться с 1 июня. Об этом во время брифинга рассказала министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

Во время самоизоляции из-за напряженной эпидемиологической обстановки по коронавирусу работа детских лагерей была приостановлена.

- Работа детских лагерей в регионе может возобновиться с 1 июня. Сейчас окончательного решения по этому вопросу пока нет. Мы будем исходить из эпидемиологической обстановки, - сообщила министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

Стоит отметить, что сокращение летних каникул у школьников из-за длительного периода дистанционного обучения не планируется. Окончание учебного года в школах планируется на 30 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU