Билеты на поезда дальнего следования будут продаваться с учетом дистанции пассажиров

10 Апр 2020 2020-04-10T17:47:31+03:00

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Люди, планирующие в ближайшее время длительное путешествие на поезде, могут заметить, что рассадка пассажиров будет проводится с учетом социальной дистанции. Как сообщили в пресс-службе СКЖД, новые правила будут действовать до 30 апреля.

В вагонах купе будет размещаться не более двух пассажиров, в плацкартных – не более трех в одном отсеке. В вагонах с сидячими местами рассадка людей будет зависеть от расположения кресел. Пассажир занимает место у окна в двухместном ряду, а в трехместном - люди садятся на места по краям.

- Рассадка пассажиров по новой схеме является временной мерой, которая позволит соблюдать необходимую социальную дистанцию, рекомендованную главным санитарным врачом РФ, в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения. Если билеты были приобретены до введения новой схемы рассадки, то пассажиры занимают места согласно им, – сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что новые правила не распространяются на те случае, когда пассажиры едут семьей либо если в одном заказе оформляется четыре билета и большее количество.

ИСТОЧНИК KP.RU