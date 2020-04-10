Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как изменится продолжительность летних каникул у школьников
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: продолжительность летних каникул в донском регионе менять не будут. Об этом во время брифинга рассказала министр образования Ростовской области Лариса Балина.
Сейчас о сокращении учебного года для учеников начальных классов речь не идет, хотя к такому решению пришли в некоторых регионах страны, где эпидемиологическая обстановка по коронавирусу стоит более остро.
- Мы учимся дистанционно до 30 апреля. Вопрос о досрочном завершении учебного года не рассматривается, - отметила во время брифинга рассказала министр образования Ростовской области Лариса Балина.
Напомним, работа детских лагерей в регионе временно приостановлено. По предварительной информации, они возобновятся свою работу со школьниками не раньше 1 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU