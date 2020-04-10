2020-04-10T18:00:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как изменится продолжительность летних каникул у школьников

Изменение продолжительности летних каникул из-за самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как изменится продолжительность летних каникул у школьников. Фото: пресс-служба правительства Ростовской областиСамоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как изменится продолжительность летних каникул у школьников. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: продолжительность летних каникул в донском регионе менять не будут. Об этом во время брифинга рассказала министр образования Ростовской области Лариса Балина.

Сейчас о сокращении учебного года для учеников начальных классов речь не идет, хотя к такому решению пришли в некоторых регионах страны, где эпидемиологическая обстановка по коронавирусу стоит более остро.

- Мы учимся дистанционно до 30 апреля. Вопрос о досрочном завершении учебного года не рассматривается, - отметила во время брифинга рассказала министр образования Ростовской области Лариса Балина.

Напомним, работа детских лагерей в регионе временно приостановлено. По предварительной информации, они возобновятся свою работу со школьниками не раньше 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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