Аграрии из Ростовской области отправили крупную партию нута в арабские страны
Эта продукция популярна за границей
Продукт прошел проверку на безопасность в центре оценки качества зернаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Донские аграрии отправили около 736 тонн нута в Пакистан, Саудовскую Аравию и Турцию. Как сообщили в региональном Россельхознадзоре, продукт прошел проверку на безопасность в центре оценки качества зерна.
По словам представителей ведомства, груз перевезли из порта Волгодонска.
Специалисты направили в арабские страны более 437 тонн нута только в феврале.
Стоит отметить, что нут - популярный продукт, богатый растительным белком. Он является одним из самых популярных продуктов у вегетарианцев, а также жителей Ближнего и Среднего Востока.
ИСТОЧНИК KP.RU