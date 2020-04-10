Аграрии из Ростовской области отправили крупную партию нута в арабские страны

10 Апр 2020 2020-04-10T18:23:05+03:00

Продукт прошел проверку на безопасность в центре оценки качества зерна Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Эта продукция популярна за границей

Изменить размер текста: A A

Донские аграрии отправили около 736 тонн нута в Пакистан, Саудовскую Аравию и Турцию. Как сообщили в региональном Россельхознадзоре, продукт прошел проверку на безопасность в центре оценки качества зерна.

По словам представителей ведомства, груз перевезли из порта Волгодонска.

Специалисты направили в арабские страны более 437 тонн нута только в феврале.

Стоит отметить, что нут - популярный продукт, богатый растительным белком. Он является одним из самых популярных продуктов у вегетарианцев, а также жителей Ближнего и Среднего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU