2020-04-10T19:49:00+03:00
Общество

Ростовчане раскритиковали молодую мотоциклистку за демонстрацию пятой точки

Девушка не соотнесла свой внешний вид с предстоящей поездкой на двухколесном транспорте
Виктория Никитина
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В Ростове ростовчанка проехала но мотоцикле в прозрачных лосинах. Фото: соцсетиВ Ростове ростовчанка проехала но мотоцикле в прозрачных лосинах. Фото: соцсети
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В донской столице местная жительница прокатилась на мотоцикле в прозрачных лосинах, чем крайне смутила водителей и прохожих.

Кто-то из проезжающих мимо ростовчан сфотографировал парочку на мотоцикле. Парень был одет достаточно прилично. А вот дама, похоже, не учла того, что ей придется садиться на двухколесный транспорт. Она разоделась в белую тунику, а под нее надела прозрачные лосины. Но, когда она села на мотоцикл, туника задралась и открыла всему честному народу пятую точку модницы в трусиках танго.

Снимок автор выложил в одном из местных пабликов соцсети. Пользователи оказались крайне недовольны внешним видом красавицы.

«Просто платье задралось. Она же не специально. Мне нравится хотя бы потому, что пост не про коронавирус», «Сейчас нужно всем дома сидеть. Будем верить, что таких идиотов оштрафуют, они позорят народ России», «Ей штраф надо выписать, люди не обязаны лицезреть перед собой ее пятую точку среди белого дня», - прокомментировали ростовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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