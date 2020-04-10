2020-04-10T20:38:05+03:00
Происшествия

В Ростове врач принял в отделение терапии пациентку с коронавирусом и понесет за это ответственность

Под угрозой оказалось здоровье 52 пациентов и персонала
Виктория Никитина
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В Ростове врача одной из поликлиник обвиняют в нарушении правил изоляцииВ Ростове врача одной из поликлиник обвиняют в нарушении правил изоляцииФото: "КП" Архив
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Один из ростовских врачей нарушил правила изоляции пациентов и своей собственной.

Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ по Южному федеральному округу (ЮФО). В рабочую группу по противодействию распространению коронавирусной инфекции поступило письмо, в котором пациенты городской больницы №6 пожаловались на неудовлетворительное лечение. Кроме того пациенты в своей жалобе обратили внимание и на халатность врачей, которые входили в палаты зачастую без халатов и перчаток.

Позже выяснилось, что в отделение терапии положили пациентку с симптомами коронавируса. Там она находилась в течение трех дней, пока ждала результаты своих анализов. И ее перевели в специализированное медицинское учреждение только после того, как ее диагноз подтвердился. Из-за неосмотрительности врачей под угрозой заражения оказались 52 человека. У них и персонала был взят анализ на коронавирус, а больница закрыта на карантин.

Самоизолироваться должен был и главный врач учреждения Артур Пирумян. Но он предпочел этого не делать и продолжил принимать больных.

- В результате безответственного отношения главврача к порученным обязанностям городская больница № 6 полностью выведена из строя и не может принимать пациентов, - сообщили в ведомстве. - Материалы проверки были направлены для рассмотрения и принятия мер прокурору Ростовской области.

Сейчас решается вопрос о привлечении главврача больницы к строгой дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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