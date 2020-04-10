В Ростове пройдет экомарафон по сбору макулатуры

10 Апр 2020 2020-04-10T21:25:57+03:00

Он будет проходить с 20 апреля по 25 мая

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В Ростове пройдет экомарафон "Переработка" под лозунгом "Сдай макулатуру - спаси дерево!".

Он будет проводиться с 20 апреля по 25 мая. Основной задачей акции является привлечение внимания людей к ресурсосбережению. Марафон должен заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

Отметим, что вторичной переработке подлежат: глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт бумага, бумажная упаковка, книги, не представляющие литературной ценности и другое. Макулатуру рекомендуется надежно перевязать, сформировать кипы и компактно упаковать в коробки. Перед этим нужно удалить все пластиковые и металлические элементы.

В акции приглашают поучаствовать все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения города. Для этого необходимо собрать ненужную макулатуру, а затем оставить заявку на официальном сайте акции.

- Граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможности собрать более 300 кг, могут обратиться с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру - спаси дерево!» по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

По результатам экомарафона составят "зеленый" рейтинг муниципалитетов. Макулатуру вывезет транспорт компании переработчика, согласно расписанию акции. Все участники получат благодарности, а самые результативные получат даже денежные премии.

- Финалисты смогут сами выбрать призы: 1 место (аллея из хвойных пород деревьев или телескоп); 2 место (аллея из лиственных пород деревьев или уличный спортивный комплекс – турник, брусья, вертикальная лестница); 3 место (аллея из плодовых деревьев или цифровой микроскоп), - добавили в администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU