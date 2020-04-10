2020-04-10T21:25:57+03:00
Общество

В Ростове пройдет экомарафон по сбору макулатуры

Он будет проходить с 20 апреля по 25 мая
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове пройдет экомарафон. Фото: пресс-служба городской администрацииВ Ростове пройдет экомарафон. Фото: пресс-служба городской администрации
Изменить размер текста:

В Ростове пройдет экомарафон "Переработка" под лозунгом "Сдай макулатуру - спаси дерево!".

Он будет проводиться с 20 апреля по 25 мая. Основной задачей акции является привлечение внимания людей к ресурсосбережению. Марафон должен заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

Отметим, что вторичной переработке подлежат: глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт бумага, бумажная упаковка, книги, не представляющие литературной ценности и другое. Макулатуру рекомендуется надежно перевязать, сформировать кипы и компактно упаковать в коробки. Перед этим нужно удалить все пластиковые и металлические элементы.

В акции приглашают поучаствовать все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения города. Для этого необходимо собрать ненужную макулатуру, а затем оставить заявку на официальном сайте акции.

- Граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможности собрать более 300 кг, могут обратиться с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру - спаси дерево!» по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

По результатам экомарафона составят "зеленый" рейтинг муниципалитетов. Макулатуру вывезет транспорт компании переработчика, согласно расписанию акции. Все участники получат благодарности, а самые результативные получат даже денежные премии.

- Финалисты смогут сами выбрать призы: 1 место (аллея из хвойных пород деревьев или телескоп); 2 место (аллея из лиственных пород деревьев или уличный спортивный комплекс – турник, брусья, вертикальная лестница); 3 место (аллея из плодовых деревьев или цифровой микроскоп), - добавили в администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

1 апреля в Ростове-на-Дону пройдет экомарафон.

Городские власти решили привлечь внимание горожан к проблемам экологии, предложив им убрать в парке Авиаторов мусор и высадить там хвойные деревья.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В многоквартирных домах продолжают проводить санитарную обработку
В Ростове пройдет экомарафон по сбору макулатуры
В Ростове врач принял в отделение терапии пациентку с коронавирусом и понесет за это ответственность
Ростовчане раскритиковали молодую мотоциклистку за демонстрацию пятой точки
Аграрии из Ростовской области отправили крупную партию нута в арабские страны
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как изменится продолжительность летних каникул у школьников
Билеты на поезда дальнего следования будут продаваться с учетом дистанции пассажиров
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как изменится работа детских лагерей
ФК «Ростов» планирует возобновить тренировки с 1 мая
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как изменится зарплата учителей
В Ростовской области работников Дома ребенка обвинили в хищении более 3,6 млн рублей
В Ростове-на-Дону маршрутка протаранила в остановку
В Ростове-на-Дону гадалка получила золотые украшения за снятие порчи
В Ростове-на-Дону в аварии пострадал мотоциклист
Ростовчанка лишилась телефона после того, как дала позвонить
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как будут работать детские сады
Коронавирус в Ростове: состояние еще одного заболевшего резко ухудшилось
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: что входит в состав бесплатных продуктовых наборов для школьников
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: в какой форме выпускники будут сдавать ЕГЭ и ГИА
«Благодарят со слезами на глазах»: пожилым ростовчанам помогают баскетболистки «Ростов-Дон-ЮФУ»
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как проходит обучение, если в доме нет компьютера
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: когда закончится онлайн обучение у школьников и студентов
Коронавирус в Ростове-на-Дону: новые заболевшие - жители пяти разных городов
Главврача и бухгалтера из Ростовской области подозревают в краже почти 4 млн рублей из детского дома
На Дону будут судить мужчину за надругательство над 6-летним мальчиком
Всех игроков ФК «Ростов» тотально проверят на коронавирус
В Ростовской области медики получат дополнительные выплаты