В многоквартирных домах продолжают проводить санитарную обработку

10 Апр 2020 2020-04-10T22:08:11+03:00

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В Ростове управляющие компании и ТСЖ по-прежнему выполняют дезинфекцию мест общественного пользования в многоквартирных домах.

Уборка осуществляется в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Особо тщательно обрабатываются входные двери подъездов, холлы первых этажей, почтовые ящики, лифты, кнопки общего пользования и перила. Полы и стены на этажах и между ними моются и убираются в обычном режиме.

Вопрос дезинфекции постоянно контролируется районными администрациями. Сейчас отработано уже более 40 обращений граждан. Напомним, что если собственники не удовлетворены дезинфекцией подъездов, то можно обратиться с жалобой в администрацию района.

Номера диспетчерских служб по районам г. Ростова-на-Дону:

Железнодорожный: (863) 222-45-70;

Ворошиловский: (863) 235-11-11;

Октябрьский: (863) 245-03-45;

Пролетарский: (863) 251-66-65;

Первомайский: (863) 252-31-32;

Кировский: (863) 262-05-63;

Советский: (863) 222-69-03;

Ленинский: (863) 240-20-07;

Номер оперативного штаба: (863) 240-32-23.

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Обработку будут проводить несколько раз в день.

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ИСТОЧНИК KP.RU