В многоквартирных домах продолжают проводить санитарную обработку
В Ростове управляющие компании и ТСЖ по-прежнему выполняют дезинфекцию мест общественного пользования в многоквартирных домах.
Уборка осуществляется в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Особо тщательно обрабатываются входные двери подъездов, холлы первых этажей, почтовые ящики, лифты, кнопки общего пользования и перила. Полы и стены на этажах и между ними моются и убираются в обычном режиме.
Вопрос дезинфекции постоянно контролируется районными администрациями. Сейчас отработано уже более 40 обращений граждан. Напомним, что если собственники не удовлетворены дезинфекцией подъездов, то можно обратиться с жалобой в администрацию района.
Номера диспетчерских служб по районам г. Ростова-на-Дону:
Железнодорожный: (863) 222-45-70;
Ворошиловский: (863) 235-11-11;
Октябрьский: (863) 245-03-45;
Пролетарский: (863) 251-66-65;
Первомайский: (863) 252-31-32;
Кировский: (863) 262-05-63;
Советский: (863) 222-69-03;
Ленинский: (863) 240-20-07;
Номер оперативного штаба: (863) 240-32-23.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области подъезды многоквартирных домов будут дезинфицировать от коронавируса.
Обработку будут проводить несколько раз в день.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU