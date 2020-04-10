2020-04-10T22:51:02+03:00
Общество

В Ростове после завершения отопительного сезона начнется подготовка к новому

В этот раз он прошел без срывов и сбоев
Виктория Никитина
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В Ростове начнется подготовка к новому отопительному сезону. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-ДонуВ Ростове начнется подготовка к новому отопительному сезону. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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В Ростове подходит к завершению отопительный сезон, он прошел без срывов и сбоев.

Отопление будет отключено в многоквартирных домах 16 апреля. Как только отопительный сезон будет завершен, сразу же начнется подготовка к новому, который будет в 2020-2021 году.

- Отопительный период в городе прошел устойчиво, без срывов и сбоев в работе топливно-энергетического комплекса благодаря тому, что в период подготовки к нему были определены и поставлены наиболее важные задачи, которые выполнены своевременно, качественно и в полном объеме предприятиями отрасли жилищно-коммунального хозяйства, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что реконструкция и модернизация коммуникаций и внедрение в работу новых технологий помогли уменьшить количество повреждений на коммунальных объектах по сравнению с тем же периодом 2018-2019 годов. Также сократилось и количество дефектов на магистральных тепловых сетях больших диаметров.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу энергетического комплекса круглый год, рабочие действуют на опережение. Подготовка к новому предстоящему отопительному сезону начинается еще весной.

- Прохождение осенне-зимнего периода является одной из приоритетных задач в течение всего года и требует особенно тщательной подготовки. Ежегодно с апреля по октябрь на энергообъектах предприятий ведутся ремонтные и эксплуатационные работы, своевременное выполнение которых является важным условием профилактики возможных нарушений в работе оборудования в период холодов, когда возрастает энергопотребление и увеличивается нагрузка на сети, - добавили в городской администрации.

В 2020 году в планах провести реконструкцию 5,1 трассовых км тепловых сетей и тепловых вводов, 92,5 км воздушных и кабельных линий, а также 58 штук трансформаторных подстанций, 0,8 км газопроводов среднего и низкого давления. Будут заменены 10 газораспределительных пунктов, и переложены более 22 км водопроводных и канализационных линий.

Стоит отметить, что в связи с пандемией коронавируса, скорректирован график работ. Работы, сопровождаемые ограничением ресурсоснабжения потребителей, отменены до особого распоряжения. Но плановые работы, которые не связанны с отключениями, продолжаются.

Качество предоставления коммунальных услуг является приоритетной задачей для правительства. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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