Баста в прямом эфире на шоу "Голос" передал привет Ростову
Самый популярный рэпер Баста из донской столицы передал привет Ростову в шоу «ГолосДети7».Подопечные Василия Вакуленко отстаивали свое право на путевку в финал в заключительном выпуске тура «Поединки».
Артист внимательно слушал исполнение своих подопечных и делился своими мнением о выступлении. Во время шоу музыкант рассказал как прошел его день.
- Я сегодня вернулся в свой замечательный Ростов и хочу передать ему привет, самому лучшему и замечательному городу, - сообщил рэпер после выступлений юных участников популярного телепроекта.
В шутку ведущий Дмитрий Нагиев предложил артисту вновь отправиться в родной город.
-Так возвращайтесь, - сказал шоумен Дмитрий Нагиев.
- Я могу, кстати, в любой момент. Я прописан там до сих пор, - ответил ростовский рэпер Баста.
ИСТОЧНИК KP.RU