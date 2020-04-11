2020-04-11T09:33:28+03:00
Общество

Баста в прямом эфире на шоу "Голос" передал привет Ростову

Подопечные музыканта отстаивали свое право на путевку в финал
ДЕНИСОВ ПЕТР
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У рэпера большая армия поклонников. Фото: Инстаграм bastaakanogganоУ рэпера большая армия поклонников. Фото: Инстаграм bastaakanogganо
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Самый популярный рэпер Баста из донской столицы передал привет Ростову в шоу «ГолосДети7».Подопечные Василия Вакуленко отстаивали свое право на путевку в финал в заключительном выпуске тура «Поединки».

Артист внимательно слушал исполнение своих подопечных и делился своими мнением о выступлении. Во время шоу музыкант рассказал как прошел его день.

- Я сегодня вернулся в свой замечательный Ростов и хочу передать ему привет, самому лучшему и замечательному городу, - сообщил рэпер после выступлений юных участников популярного телепроекта.

В шутку ведущий Дмитрий Нагиев предложил артисту вновь отправиться в родной город.

-Так возвращайтесь, - сказал шоумен Дмитрий Нагиев.

- Я могу, кстати, в любой момент. Я прописан там до сих пор, - ответил ростовский рэпер Баста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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