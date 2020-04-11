Житель Ростовской области жестоко убил своего зятя
Бытовая ссора закончилась жестоким убийством. Дочь подозреваемого серьезно поругалась с мужем. Ее отец не смог стерпеть обиды и 43 раза ударил металлической пластиной ее мужа. Трагедия произошла в Миллерово.
По версии следствия, в августе прошлого года подозреваемый домой к своему зятю и избил родственника. Хозяин дома скончался на месте преступления от полученных травм. Затем нападавший избавился от орудия преступления, но уже утром сам пришел в полицию с повинной.
- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
Жестокое преступление обвиняемый совершил на почве бытового конфликта, который произошел между дочерью и ее супругом.
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ИСТОЧНИК KP.RU