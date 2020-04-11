2020-04-11T10:34:31+03:00
Общество

Житель Ростовской области жестоко убил своего зятя

Мужчина хотел отомстить за дочь
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемый в преступлении пришел в полицию с повиннойПодозреваемый в преступлении пришел в полицию с повиннойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Бытовая ссора закончилась жестоким убийством. Дочь подозреваемого серьезно поругалась с мужем. Ее отец не смог стерпеть обиды и 43 раза ударил металлической пластиной ее мужа. Трагедия произошла в Миллерово.

По версии следствия, в августе прошлого года подозреваемый домой к своему зятю и избил родственника. Хозяин дома скончался на месте преступления от полученных травм. Затем нападавший избавился от орудия преступления, но уже утром сам пришел в полицию с повинной.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Жестокое преступление обвиняемый совершил на почве бытового конфликта, который произошел между дочерью и ее супругом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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