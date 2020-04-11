Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: часть школьной образовательной программы перенесут на следующий год
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: часть нового учебного материала, который не изучили школьники самостоятельно во время дистанционного обучения, они будут проходить в следующем году. Об этом сообщила донской министр образования Ростовской области Лариса Балина во время брифинга.
Руководитель успокоила родителей, которые переживают из-за того, что дети не смогут усвоить новый материал.
- Мы скорректируем учебный план. Большинство новых тем будет пройдено в начале следующего года, - сказала Лариса Балина.
По ее словам, изменения коснутся учащихся с первого по третий и с пятого по девятый классы.
Так, до конца учебного года школьники будут в основном повторять пройденный материал. Объем домашних заданий может быть сокращен во время дистанционного обучения.
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ИСТОЧНИК KP.RU