Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: часть школьной образовательной программы перенесут на следующий год

11 Апр 2020 2020-04-11T10:54:59+03:00

Объем домашних заданий будет меньше во время дистанционного обучения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выясняем, что произойдет со школьной образовательной программой во время самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: часть нового учебного материала, который не изучили школьники самостоятельно во время дистанционного обучения, они будут проходить в следующем году. Об этом сообщила донской министр образования Ростовской области Лариса Балина во время брифинга.

Руководитель успокоила родителей, которые переживают из-за того, что дети не смогут усвоить новый материал.

- Мы скорректируем учебный план. Большинство новых тем будет пройдено в начале следующего года, - сказала Лариса Балина.

По ее словам, изменения коснутся учащихся с первого по третий и с пятого по девятый классы.

Так, до конца учебного года школьники будут в основном повторять пройденный материал. Объем домашних заданий может быть сокращен во время дистанционного обучения.

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ИСТОЧНИК KP.RU