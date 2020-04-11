Кафедральный собор Ростова-на-Дону будет закрыт для прихожан в Вербное воскресенье

11 Апр 2020 2020-04-11T12:06:05+03:00

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12 апреля верующие люди будут отмечать один из главных православных праздников - Вербное воскресенье. Этот день важен для каждого христианина. Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы будет проводить службу без прихожан.

Власти Ростовской области и митрополит Меркурий призвали прихожан отказаться от посещений храмов из-за эпидемиологической обстановки в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции.

Трансляцию службы можно будет увидеть в Интернете, а также на одном из местных телеканалов.

История этого праздника связана с воскрешением Христом Лазаря в Вифании. Оттуда он направился вместе со своими учениками в Иерусалим. В память об этом событии принято освещать во всех христианских храмах украшенные ветви этих деревьев, а так же украшать ими свои дома. Но в России из-за холодного климата, единственное цветущее дерево в это время года– верба. Она заняла место пальмовых веток и дала название празднику.

ИСТОЧНИК KP.RU