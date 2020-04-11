В Ростове пассажиры пытались убить таксиста
Пара пассажиров пыталась убить и ограбить таксиста. Как сообщает пресс-служба донского главка МВД, по подозрению в совершении преступления задержаны 38-летний ростовчанин и его дама.
По предварительной информации, пассажиры попросили таксиста подвезти их до дома. Но по приеду мужчина попытался накинуть на шею водителя веревку. Воитель смог вырваться и убежать.
Напавшие украли мобильный телефон, деньги, а также личные вещи таксиста и сбежали.
- Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в совершении преступления были задержаны, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Все похищенное имущество у возвращено законному собственнику.
ИСТОЧНИК KP.RU