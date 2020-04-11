В Ростове пассажиры пытались убить таксиста

11 Апр 2020 2020-04-11T13:08:21+03:00

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Пара пассажиров пыталась убить и ограбить таксиста. Как сообщает пресс-служба донского главка МВД, по подозрению в совершении преступления задержаны 38-летний ростовчанин и его дама.

По предварительной информации, пассажиры попросили таксиста подвезти их до дома. Но по приеду мужчина попытался накинуть на шею водителя веревку. Воитель смог вырваться и убежать.

Напавшие украли мобильный телефон, деньги, а также личные вещи таксиста и сбежали.

- Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в совершении преступления были задержаны, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Все похищенное имущество у возвращено законному собственнику.

ИСТОЧНИК KP.RU