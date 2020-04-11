2020-04-11T13:08:21+03:00
Общество

В Ростове пассажиры пытались убить таксиста

Воителя неожиданно стали душить
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Потерпевший обратился в полициюПотерпевший обратился в полициюФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Пара пассажиров пыталась убить и ограбить таксиста. Как сообщает пресс-служба донского главка МВД, по подозрению в совершении преступления задержаны 38-летний ростовчанин и его дама.

По предварительной информации, пассажиры попросили таксиста подвезти их до дома. Но по приеду мужчина попытался накинуть на шею водителя веревку. Воитель смог вырваться и убежать.

Напавшие украли мобильный телефон, деньги, а также личные вещи таксиста и сбежали.

- Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в совершении преступления были задержаны, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Все похищенное имущество у возвращено законному собственнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: взнос на капремонт отменили
В Ростове пассажиры пытались убить таксиста
Кафедральный собор Ростова-на-Дону будет закрыт для прихожан в Вербное воскресенье
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: часть школьной образовательной программы перенесут на следующий год
Житель Ростовской области жестоко убил своего зятя
Под Ростовом нашли огромный склад поддельного алкоголя
Баста в прямом эфире на шоу "Голос" передал привет Ростову
В Ростове после завершения отопительного сезона начнется подготовка к новому
В многоквартирных домах продолжают проводить санитарную обработку
В Ростове пройдет экомарафон по сбору макулатуры
В Ростове врач принял в отделение терапии пациентку с коронавирусом и понесет за это ответственность
Ростовчане раскритиковали молодую мотоциклистку за демонстрацию пятой точки
Аграрии из Ростовской области отправили крупную партию нута в арабские страны
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как изменится продолжительность летних каникул у школьников
Билеты на поезда дальнего следования будут продаваться с учетом дистанции пассажиров