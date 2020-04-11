Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: взнос на капремонт отменили
Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: губернатор Василий Голубев пописал документ о нулевой оплате взносов на капремонт. Об этом сообщили в правительстве донского региона.
Нововведения об отмене взносов на капремонт общего имущества в многоквартирном доме будут действовать до 31 мая 2020 года. Квитанции не будут приходить собственникам квартир в апреле и мае.
- Это мера поддержка населения в условиях пандемии коронавируса. Взнос установлен в размере 0 рублей за один квадратный метр, - отмечено в сообщении ведомства.
Напомним, сейчас в Ростовской области действует режим самоизоляции. Коронавирусом заболели уже 38 человек, еще трое проходят лечение в больницах Ростовской области, но заразились смертельно опасным вирусом в Москве, потому в региональной статистике эти люди не учитываются.
АЛЛО!
В случае, если произойдет ошибка в начислении платы, то следует звонить по номеру: 8 (863) 303-30-75.
ИСТОЧНИК KP.RU