Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: взнос на капремонт отменили

11 Апр 2020 2020-04-11T13:29:14+03:00

Квитанции не будут приходить собственникам квартир два месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: губернатор Василий Голубев пописал документ о нулевой оплате взносов на капремонт. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Нововведения об отмене взносов на капремонт общего имущества в многоквартирном доме будут действовать до 31 мая 2020 года. Квитанции не будут приходить собственникам квартир в апреле и мае.

- Это мера поддержка населения в условиях пандемии коронавируса. Взнос установлен в размере 0 рублей за один квадратный метр, - отмечено в сообщении ведомства.

Напомним, сейчас в Ростовской области действует режим самоизоляции. Коронавирусом заболели уже 38 человек, еще трое проходят лечение в больницах Ростовской области, но заразились смертельно опасным вирусом в Москве, потому в региональной статистике эти люди не учитываются.

АЛЛО!

В случае, если произойдет ошибка в начислении платы, то следует звонить по номеру: 8 (863) 303-30-75.

ИСТОЧНИК KP.RU