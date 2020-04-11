2020-04-11T14:26:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: третьего человека подключили к ИВЛ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: состояние больного резко ухудшилось
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: третьего человека подключили к ИВЛКоронавирус в Ростове-на-Дону 2020: третьего человека подключили к ИВЛФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: врачи подключили к аппарату искусственной вентиляции легких третьего пациента. Об этом рассказали в правительстве донского региона.

Состояние больного коронавирусом а минувшие сутки резко ухудшилось. Пациент стал испытывать проблемы с дыханием. Врачи решили подключить его к ИВЛ, чтобы спасти жизнь. Сейчас за состоянием больного следят специалисты. Медики делают все возможное, чтобы побороть болезнь.

Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", всего за прошедшие сутки коронавирус врачи выявили у 9 человек. В Ростовской области коронавирусом заболели уже 38 человек. Еще трое получают лечение в больницах донского региона, но заболевшие отмечены в статистике зараженных Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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