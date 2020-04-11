Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: большинство новых случаев заражения зарегистрировано в донской столице
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: специалисты проанализировали данные о заболевших новым вирусом. Как сообщили в региональном пресс-центре, большинство пациентов, у которых за сутки диагностирован коронавирус, жители Ростова-на-Дону.
По информации ведомства, семеро заболевших являются жителями донской столицы. Два человека являются жителями Азова и Азовского района Ростовской области.
Сейчас состояние наибольшего количества заболевших медики считают удовлетворительным. Три пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
По последней информации, в Ростовской области зафиксировано 38 случаев заражения коронавирусом. Еще трое заболели в Москве и зарегистрированы заболевшими там, но лечение проходят на Дону.
Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", главный врач принял в отделение пациентку с коронавирусом и обрек ростовскую больницу № 6 на карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU