2020-04-11T16:36:37+03:00
Общество

Звезды сериала "Сваты" снимутся в продолжении седьмого сезона

Зрителей ждут увлекательные приключения героев
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Тысячи поклонников ждут седьмого сезона сериала "Сваты". Фото: Instagram svatyofficialТысячи поклонников ждут седьмого сезона сериала "Сваты". Фото: Instagram svatyofficial
Изменить размер текста:

Тысячи поклонников семейного комедийного сериала "Сваты" уже который го с нетерпением ждут продолжения сериала. В семейном пространстве то и ело появляется информация о том, что те или иные актеры уходят из проекта. Успокоить людей поспешила актриса Анна Кошмал, которая играет роль внучки Жени.

- Артемьева будет! Не переживайте, Ольга Николаевна никуда не делась, она точно будет в «Сватах-7». И Митяй будет. Николай Добрынин покажет вам новые истории от Ларисы и Митяя, - поспешила успокоить многочисленных поклонников звезда сериала Анна Кошмал.

Ростовские зрители с нетерпением ждут появления на экранах своего земляка - таганрожца Федора Добронравова. Он играет роль одного из дедушек Жени и часто оказывается в неожиданных ситуациях.

Известно, что в новом сезоне сериала "Сваты" появится новая героиня - будущая свекровь Жени. По сюжету, женщина живет за границей, но ненадолго приехала в Россию. Среди сельских жителей новая героиня выглядит "человеком с другой планеты".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: первичный тест подтвердил COVID-19 еще у 10 человек
Звезды сериала "Сваты" снимутся в продолжении седьмого сезона
В ростовской горбольнице № 6 опровергли новость о закрытии на карантин
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: большинство новых случаев заражения зарегистрировано в донской столице
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: третьего человека подключили к ИВЛ
Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: взнос на капремонт отменили
В Ростове пассажиры пытались убить таксиста
Кафедральный собор Ростова-на-Дону будет закрыт для прихожан в Вербное воскресенье
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: часть школьной образовательной программы перенесут на следующий год
Житель Ростовской области жестоко убил своего зятя
Под Ростовом нашли огромный склад поддельного алкоголя
Баста в прямом эфире на шоу "Голос" передал привет Ростову
В Ростове после завершения отопительного сезона начнется подготовка к новому
В многоквартирных домах продолжают проводить санитарную обработку
В Ростове пройдет экомарафон по сбору макулатуры
В Ростове врач принял в отделение терапии пациентку с коронавирусом и понесет за это ответственность
Ростовчане раскритиковали молодую мотоциклистку за демонстрацию пятой точки
Аграрии из Ростовской области отправили крупную партию нута в арабские страны
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как изменится продолжительность летних каникул у школьников
Билеты на поезда дальнего следования будут продаваться с учетом дистанции пассажиров