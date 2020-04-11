Звезды сериала "Сваты" снимутся в продолжении седьмого сезона

11 Апр 2020 2020-04-11T16:36:37+03:00

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Тысячи поклонников семейного комедийного сериала "Сваты" уже который го с нетерпением ждут продолжения сериала. В семейном пространстве то и ело появляется информация о том, что те или иные актеры уходят из проекта. Успокоить людей поспешила актриса Анна Кошмал, которая играет роль внучки Жени.

- Артемьева будет! Не переживайте, Ольга Николаевна никуда не делась, она точно будет в «Сватах-7». И Митяй будет. Николай Добрынин покажет вам новые истории от Ларисы и Митяя, - поспешила успокоить многочисленных поклонников звезда сериала Анна Кошмал.

Ростовские зрители с нетерпением ждут появления на экранах своего земляка - таганрожца Федора Добронравова. Он играет роль одного из дедушек Жени и часто оказывается в неожиданных ситуациях.

Известно, что в новом сезоне сериала "Сваты" появится новая героиня - будущая свекровь Жени. По сюжету, женщина живет за границей, но ненадолго приехала в Россию. Среди сельских жителей новая героиня выглядит "человеком с другой планеты".

ИСТОЧНИК KP.RU