2020-04-11T17:42:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: первичный тест подтвердил COVID-19 еще у 10 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: пациенты ждут результатов второго анализа
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: первичный тест подтвердил COVID-19 еще у 10 человекКоронавирус в Ростове-на-Дону 2020: первичный тест подтвердил COVID-19 еще у 10 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: врачи подозревают наличие в организме еще 10 пациентов наличие смертельно опасного вируса. Об этом сообщили в пресс-центре донского правительства по коронавирусу.

За минувшие сутки количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Ростовской области выросло с 29 до 38 человек.

- К сожалению, ситуация развивается таким образом, что приходится пока отказаться от любых намерений по смягчению ограничений, - рассказывает губернатор Ростовской области в своем профиле в Instagram. - Только что я внёс изменения в ранее действовавшее 272-е постановление. Мы продлили запрет на работу детских садов до 26 апреля включительно.

Жителей Ростовской области прост соблюдать правила безопасности и не выходить из дома без лишней необходимости. В противном случае нарушителям перестоит заплатить крупный штраф - от 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: первичный тест подтвердил COVID-19 еще у 10 человек
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