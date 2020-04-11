В центре Ростова-на-Дону на ходу загорелась "Нива"
Необычную картину наблюдали горожане в субботу, 11 апреля, на улице Красноармейской. Во время движения по дороге загорелась "Нива".
По предварительной информации, воитель автомобиля заметил дым, который повалил из-под капота. Мужчина остановил машину неподалеку от дома № 298 и вызвал спасателей.
Попытки водителя потушить возникший пожар самостоятельно так и не увенчались успехом. Пожарным удалось потушить возгорание менее, чем за 10 минут
- Площадь пожара составила 2 кв. метра. На месте работали 2 единицы техники и 8 человек, - сообщили в региональном ГУ МЧС.
К счастью, во время пожара никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU