В центре Ростова-на-Дону на ходу загорелась "Нива"

11 Апр 2020 2020-04-11T18:53:49+03:00

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Необычную картину наблюдали горожане в субботу, 11 апреля, на улице Красноармейской. Во время движения по дороге загорелась "Нива".

По предварительной информации, воитель автомобиля заметил дым, который повалил из-под капота. Мужчина остановил машину неподалеку от дома № 298 и вызвал спасателей.

Попытки водителя потушить возникший пожар самостоятельно так и не увенчались успехом. Пожарным удалось потушить возгорание менее, чем за 10 минут

- Площадь пожара составила 2 кв. метра. На месте работали 2 единицы техники и 8 человек, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

К счастью, во время пожара никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU