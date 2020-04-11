2020-04-11T19:36:55+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону двое мужчин устроили драку с таксистом

Водитель пожаловался в полицию
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Постращавший обратился в полициюПостращавший обратился в полициюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Недовольные автомобилисты устроили драку с водителем такси в центре города. Причиной нападения стала аварийная ситуация на дороге.

По предварительной информации, мужчины стали ругаться с водителем такси из своих машин. Один из них вышел и ударил ногой по машине таксиста. Завязалась перепалка, водитель такси вышел и стал ругаться с обидчиком. В ссору ввязался еще один автомобилист. Потасовка закончилась дракой.

Постращавший водитель такси написал заявление в полицию.

- По данному факту веется проверка, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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