В Ростове-на-Дону неподалеку от Ботанического сада потушили пожар
В субботу, 11 апреля, в донской столице загорелась сухая трава в Ленинском районе города. Как рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области, на улице Маркова 51 произошел пожар на площади 250 квадратных метров.
- Сообщение о произошедшем поступило в 19:17 на пульт спасателей. С огнем боролись16 спасателей и четыре машины спецтехники. Локализовать возгорание на первом участке удалось в 20:13, - отметили в ведомстве.
После этого тушение второго участка на площади 400 квадратных метров продолжилось. В 21:05 пожар полностью потушили.
Специалисты сделали все возможное, чтобы как можно быстрее потушить огонь в районе Ботанического сада.
ИСТОЧНИК KP.RU