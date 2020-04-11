В Ростове-на-Дону неподалеку от Ботанического сада потушили пожар

11 Апр 2020 2020-04-11T21:47:29+03:00

Пожар в Ленинском районе Ростова. Фото: vk "Это Ростов-на-Дону! НОВОСТИ"

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В субботу, 11 апреля, в донской столице загорелась сухая трава в Ленинском районе города. Как рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области, на улице Маркова 51 произошел пожар на площади 250 квадратных метров.

- Сообщение о произошедшем поступило в 19:17 на пульт спасателей. С огнем боролись16 спасателей и четыре машины спецтехники. Локализовать возгорание на первом участке удалось в 20:13, - отметили в ведомстве.

После этого тушение второго участка на площади 400 квадратных метров продолжилось. В 21:05 пожар полностью потушили.

Специалисты сделали все возможное, чтобы как можно быстрее потушить огонь в районе Ботанического сада.

ИСТОЧНИК KP.RU