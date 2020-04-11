Шквалистый ветер будет бушевать в Ростове в воскресенье

11 Апр 2020 2020-04-11T22:01:10+03:00

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Специалисты советуют отказаться от прогулок в последний день уходящей недели. В Ростове ожидается резкое усиление ветра. Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС

В городе порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Непогода может спровоцировать опасные ситуации.

Ростовские спасатели советуют людям соблюдать осторожность при передвижении по улице. Во время ветра нужно стараться держаться подальше от рекламных щитов, а также временных конструкций и деревьев. Автомобилистам стоит держать свои машины на парковках,а также подальше от столбов и линий электропередач. Горожанам следует обращать внимание на повреждённые ЛЭП.

В случае возникновения экстренной ситуации необходимо сообщить об этом по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU