Шквалистый ветер будет бушевать в Ростове в воскресенье
Специалисты советуют отказаться от прогулок в последний день уходящей недели. В Ростове ожидается резкое усиление ветра. Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС
В городе порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Непогода может спровоцировать опасные ситуации.
Ростовские спасатели советуют людям соблюдать осторожность при передвижении по улице. Во время ветра нужно стараться держаться подальше от рекламных щитов, а также временных конструкций и деревьев. Автомобилистам стоит держать свои машины на парковках,а также подальше от столбов и линий электропередач. Горожанам следует обращать внимание на повреждённые ЛЭП.
В случае возникновения экстренной ситуации необходимо сообщить об этом по телефону 112.
ИСТОЧНИК KP.RU