В Ростове-на-Дону произошла авария с участием машины скорой помощи
В донской столице произошла авария с участием машины скорой помощи и автомобиля «ВАЗ-2114» на улице Города Ле-Ман. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель машины скорой помощи при повороте с проспекта Коммунистического не убедился в безопасности маневра и врезался в «ВАЗ-2114». Отечественным автомобилем управлял 31-летний водитель.
- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в ведомстве.
Во время движения автомобиль скорой помощи ехал без включенного спецсигнала и маячков.
Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU