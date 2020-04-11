В Ростове-на-Дону произошла авария с участием машины скорой помощи

11 Апр 2020 2020-04-11T22:54:31+03:00

Один из воителей не убедился в безопасности движения при повороте

Изменить размер текста: A A

В донской столице произошла авария с участием машины скорой помощи и автомобиля «ВАЗ-2114» на улице Города Ле-Ман. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель машины скорой помощи при повороте с проспекта Коммунистического не убедился в безопасности маневра и врезался в «ВАЗ-2114». Отечественным автомобилем управлял 31-летний водитель.

- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в ведомстве.

Во время движения автомобиль скорой помощи ехал без включенного спецсигнала и маячков.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU