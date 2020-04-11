Мошенники обманом сняли с карты дончанина почти 270 тысяч рублей
Дончанин лишился крупной суммы денег, доверившись мошеннику. Обманутому мужчине позвонил молодой человек якобы представитель брокерской компании, сообщили в пресс-службе донского главка МВД.
Злоумышленник потребовал дончанина установить его мобильный телефон программу удаленного доступа. Злоумышленник получил реквизиты банковской карты, а после похитил около 269 тысяч рублей.
- По данному факту возбуждено уголовное дело, - отметили в ГУ МВД.
Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.Полицейские устанавливают причастных к совершению противоправных действий.
ИСТОЧНИК KP.RU