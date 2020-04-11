2020-04-11T23:04:28+03:00
Общество

Мошенники обманом сняли с карты дончанина почти 270 тысяч рублей

Причастные к преступлению разыскиваются
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Полицейские устанавливают причастных к совершению преступленияПолицейские устанавливают причастных к совершению преступленияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Дончанин лишился крупной суммы денег, доверившись мошеннику. Обманутому мужчине позвонил молодой человек якобы представитель брокерской компании, сообщили в пресс-службе донского главка МВД.

Злоумышленник потребовал дончанина установить его мобильный телефон программу удаленного доступа. Злоумышленник получил реквизиты банковской карты, а после похитил около 269 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело, - отметили в ГУ МВД.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.Полицейские устанавливают причастных к совершению противоправных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области медики в упрощенном порядке будут продлевать инвалидность
Мошенники обманом сняли с карты дончанина почти 270 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону произошла авария с участием машины скорой помощи
Шквалистый ветер будет бушевать в Ростове в воскресенье
В Ростове-на-Дону неподалеку от Ботанического сада потушили пожар
В Ростове-на-Дону двое мужчин устроили драку с таксистом
В центре Ростова-на-Дону на ходу загорелась "Нива"
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: первичный тест подтвердил COVID-19 еще у 10 человек
Звезды сериала "Сваты" снимутся в продолжении седьмого сезона
В ростовской горбольнице № 6 опровергли новость о закрытии на карантин
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: большинство новых случаев заражения зарегистрировано в донской столице
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: третьего человека подключили к ИВЛ
Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: взнос на капремонт отменили
В Ростове пассажиры пытались убить таксиста
Кафедральный собор Ростова-на-Дону будет закрыт для прихожан в Вербное воскресенье
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: часть школьной образовательной программы перенесут на следующий год
Житель Ростовской области жестоко убил своего зятя
Под Ростовом нашли огромный склад поддельного алкоголя
Баста в прямом эфире на шоу "Голос" передал привет Ростову
В Ростове после завершения отопительного сезона начнется подготовка к новому
В многоквартирных домах продолжают проводить санитарную обработку
В Ростове пройдет экомарафон по сбору макулатуры
В Ростове врач принял в отделение терапии пациентку с коронавирусом и понесет за это ответственность
Ростовчане раскритиковали молодую мотоциклистку за демонстрацию пятой точки
Аграрии из Ростовской области отправили крупную партию нута в арабские страны
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как изменится продолжительность летних каникул у школьников
Билеты на поезда дальнего следования будут продаваться с учетом дистанции пассажиров