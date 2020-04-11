В Ростовской области медики в упрощенном порядке будут продлевать инвалидность
В донском регионе временно изменился порядок продления инвалидности. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.
При прохождении переосвидетельствования в период с 1 марта до 1 октября специалисты будут продлевать инвалидность на шесть месяцев автоматически без участия пациентов.
- Решение о продлении инвалидности и разработке индивидуальной программы реабилитации будет приниматься не позднее чем за три рабочих дня до истечения срока установленной инвалидности. Справки и другие документы будут направляться гражданам по почте, - отмечено в сообщении.
Людям не придется предоставлять документы. Введенные правила касаются как взрослых и детей. Теперь претендующим на инвалидность дончанам не придется лично посещать больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU