В Ростовской области медики в упрощенном порядке будут продлевать инвалидность

11 Апр 2020 2020-04-11T23:21:37+03:00

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В донском регионе временно изменился порядок продления инвалидности. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

При прохождении переосвидетельствования в период с 1 марта до 1 октября специалисты будут продлевать инвалидность на шесть месяцев автоматически без участия пациентов.

- Решение о продлении инвалидности и разработке индивидуальной программы реабилитации будет приниматься не позднее чем за три рабочих дня до истечения срока установленной инвалидности. Справки и другие документы будут направляться гражданам по почте, - отмечено в сообщении.

Людям не придется предоставлять документы. Введенные правила касаются как взрослых и детей. Теперь претендующим на инвалидность дончанам не придется лично посещать больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU