2020-04-12T09:08:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону:медики получат дополнительные надбавки к зарплате по 10 и 15 тысяч рублей

Три месяца врачи и медсестры будут получать дополнительные деньги
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Коронавирус в Ростове-на-Дону:медики получат дополнительные надбавки к зарплате по 10 и 15 тысяч рублейКоронавирус в Ростове-на-Дону:медики получат дополнительные надбавки к зарплате по 10 и 15 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в Ростове-на-Дону: напряженный режим работы медиков в донском регионе во время пандемии не остался без внимания властей. Врачи и медсестры к президентским надбавкам получат еще и региональные доплаты. Такое распоряжение подписал губернатор Ротовской области Василий Голубев.

Всего на региональные оплаты выделено из регионального бюджета 132 миллиона рублей. В течение трех месяцев врачи получат еще по 10 тысяч рублей, а медсестры по 5 тысяч рублей.

- Это дополнение к тому, что сделал президент. Категорию получателей региональной выплаты мы расширили. Врачи и фельдшеры поликлиник, ФАПов и амбулаторий сейчас несут основную нагрузку по медицинскому наблюдению за самоизолированными гражданами. Мы все должны понимать: медики реально сегодня на передовой, - подчеркнул Василий Голубев.

Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", президентские доплаты врачам составят 80 тысяч рублей, врачам скорой помощи заплатят дополнительно по 50 тысяч рублей, фельдшеры и водители получат по 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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