"Какая прекрасная пара!": Дмитрий Тарасов с женой и дочками умилил фанатов
Муж донской модели Анастасии Костенко 33-летний футболист "Рубина" Дмитрий Тарасов поделился семейной идиллией.
Во время самоизоляции многодетный отец сообщил о том, как проводит свободное время с женой и дочками. Футболист в своем профиле в Instagram поделился интересным снимком, сделанным в момент поцелуя с молодой красавицей-супругой.
По мнению поклонников, особенно милыми на фото получились дочки Анастасии и Дмитрия. Полуторогодовалая малышка Милана с интересом посмотрела на родителей и захотела потискать свою маленькую сестру Еву.
Поклонников пары снимки привели в восторг. Фанатов растрогали откровенные фотографии футболиста с избранницей. Люди написали множество восторженных отзывов: "Какая прекрасная пара!", "Вино, что они счастливы!", "Девочки очень красивые и милые", "Ну милота какая, идеальная семья!", "Эта семья пример ля многих молодых пар".
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ИСТОЧНИК KP.RU