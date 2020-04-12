2020-04-12T09:35:03+03:00
Общество

"Какая прекрасная пара!": Дмитрий Тарасов с женой и дочками умилил фанатов

Футболист похвастался семейной идиллией [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Семья Дмитрия Тарасова. Фото: Instagram Дмитрий ТарасовСемья Дмитрия Тарасова. Фото: Instagram Дмитрий Тарасов
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Муж донской модели Анастасии Костенко 33-летний футболист "Рубина" Дмитрий Тарасов поделился семейной идиллией.

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Дмитрий Тарасов часто признается в любви своей семье
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Во время самоизоляции многодетный отец сообщил о том, как проводит свободное время с женой и дочками. Футболист в своем профиле в Instagram поделился интересным снимком, сделанным в момент поцелуя с молодой красавицей-супругой.

По мнению поклонников, особенно милыми на фото получились дочки Анастасии и Дмитрия. Полуторогодовалая малышка Милана с интересом посмотрела на родителей и захотела потискать свою маленькую сестру Еву.

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Дмитрий Тарасов с женой и дочками
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Поклонников пары снимки привели в восторг. Фанатов растрогали откровенные фотографии футболиста с избранницей. Люди написали множество восторженных отзывов: "Какая прекрасная пара!", "Вино, что они счастливы!", "Девочки очень красивые и милые", "Ну милота какая, идеальная семья!", "Эта семья пример ля многих молодых пар".

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Милашке 1 год и 9 месяцев она его отпраздновала в бассейне вместе с сестрёнкой
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ИСТОЧНИК KP.RU

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