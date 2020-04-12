2020-04-12T09:52:34+03:00
Общество

Автомобилист на дорогой иномарке скрылся после аварии на Стачки

Его разыскивают сотрудники правоохранительных органов
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Сотрудники дорожной полиции ищут владельца автомобиля Audi Q7Сотрудники дорожной полиции ищут владельца автомобиля Audi Q7Фото: Иван МАКЕЕВ
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Автомобильная авария произошла накануне вечером на проспекте Стачки неподалеку от парка "Плевен". Две иномарки попали в ДТП около 22:40 часов.

По словам очевидцев, воитель, находясь за рулем автомобиля Audi Q7, не смог выдержать безопасный боковой интервал и столкнулся с движущимся с Chevrolet Lanos, которым управлял 23-летний водитель.

- Никто не пострадал. Обе машины получили механические повреждения. Водитель Audi спешно скрылся с места аварии, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Сейчас сотрудники дорожной полиции ищут владельца автомобиля и проводят проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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