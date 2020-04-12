Автомобилист на дорогой иномарке скрылся после аварии на Стачки
Автомобильная авария произошла накануне вечером на проспекте Стачки неподалеку от парка "Плевен". Две иномарки попали в ДТП около 22:40 часов.
По словам очевидцев, воитель, находясь за рулем автомобиля Audi Q7, не смог выдержать безопасный боковой интервал и столкнулся с движущимся с Chevrolet Lanos, которым управлял 23-летний водитель.
- Никто не пострадал. Обе машины получили механические повреждения. Водитель Audi спешно скрылся с места аварии, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Сейчас сотрудники дорожной полиции ищут владельца автомобиля и проводят проверку по факту аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU