Мужчина умер во время пожара в частном доме в Ростовской области
Он не смог выбраться их охваченного пламенем дома
Спасатели приехали на место произошедшего,когда уже весь дом был охвачен огнемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Страшная трагедия унесла жизнь 54-летнего мужчины. Он не смог выбраться из горящего дома и погиб.
По предварительным данным, очевидицы сообщили о пожаре. Возгорание произошло в одном из домов хутора Верхний Хомутец Веселовского района Ростовской области накануне ночью. Спасатели приехали на место произошедшего,когда уже весь дом был охвачен огнем.Труп мужчины вынесли пожарные после ликвидации возгорания.
- Специалистам предстоит установить причину пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU