2020-04-12T10:48:34+03:00
Общество

Мужчина умер во время пожара в частном доме в Ростовской области

Он не смог выбраться их охваченного пламенем дома
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Спасатели приехали на место произошедшего,когда уже весь дом был охвачен огнемСпасатели приехали на место произошедшего,когда уже весь дом был охвачен огнемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Страшная трагедия унесла жизнь 54-летнего мужчины. Он не смог выбраться из горящего дома и погиб.

По предварительным данным, очевидицы сообщили о пожаре. Возгорание произошло в одном из домов хутора Верхний Хомутец Веселовского района Ростовской области накануне ночью. Спасатели приехали на место произошедшего,когда уже весь дом был охвачен огнем.Труп мужчины вынесли пожарные после ликвидации возгорания.

- Специалистам предстоит установить причину пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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