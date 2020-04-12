12 Апр 2020 2020-04-12T11:37:12+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: на Дону четыре человека вылечились от COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: врачи смогли вылечить от смертельно опасного вируса четверых жителей донского региона. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Сейчас заболевание подтверждено уже у 52 человек. Все они получают необходимое лечение на территории Ростовской области.

- За минувшие сутки число заболевших увеличилось на 14 человек. Заразившиеся COVID-19 из разных территорий донского региона – 5 из Ростова-на-Дону, 3 из Мартыновского района, 2 из Зверево, по одному – из Батайска, Донецка, Цимлянского и Октябрьского районов Ростовской области, - рассказали в правительстве Ростовской области.

Сейчас в тяжелом состоянии 8 человек, из них трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Под медицинским наблюдением находятся 2 тысячи 113 человек, из них на самоизоляции по месту жительства -2 тысячи 23 человека. Снято с медицинского наблюдения 6 994 человек, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Стоит отметить, что за все время с момента начала пандемии медицинским наблюдением в Ростовской области было охвачено 9 тысяч 107 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU