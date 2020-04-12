2020-04-12T13:26:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: восемь человек находятся в тяжелом состоянии

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: пациентам оказывается вся необходимая помощь
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: восемь человек находятся в тяжелом состоянииКоронавирус в Ростове-на-Дону 2020: восемь человек находятся в тяжелом состоянииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: количество людей, зараженных COVID-19 продолжает расти. В больницах региона в тяжелом состоянии находятся восемь человек. Как сообщили в правительстве Ростовской области, трое подключены к ИВЛ.

Сейчас тяжелобольные находятся в ЦГБ Ростова. В стационарах Дона размещены 88 человек, включая одного ребёнка. Среди этих людей есть зараженные коронавирусом и люди, которые попали под наблюдение врачей из-за возможного контакта с заболевшими.

Напомним, за минувшие сутки в Ростовской области зарегистрировано 14 новых случаев коронавирусом. Это самое большое количество с момента начала пандемии. Количество заболевших выросло до 52 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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