Анастасия Костенко раскрыла секреты отличной фигуры после вторых родов
Фигура молодой мамы Анастасии Костенко вызывает восхищение у многих. Всего через два месяца после родов дончанка выглядит стройной и потянутой. Своими формами молодая мама похвасталась в Instagram.
Красавица сообщила, что спорт стал неотъемлемой частью ее жизни. Модели пришлось отказаться от печений и прочих вредностей. Постоянные тренировки быстро дали результаты.
-Теперь с уверенностью могу сказать, что я втянулась в процесс, так как жалко пропускать и на ближайшее время не планирую это делать. Предвосхищая вопрос отвечу: количество молока не сократилось, - рассказала Анастасия Костенко.
Теперь жена футболиста планирует подключить массажи, обертывания и скрабы,чтобы фигура стала еще лучше.
Многие отметили, что в последнее время Анастасия Костенко стала выглядеть еще более привлекательной.
ИСТОЧНИК KP.RU