2020-04-12T14:01:03+03:00
Общество

Анастасия Костенко раскрыла секреты отличной фигуры после вторых родов

Молодая мама воспитывает дочек
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Анастасия Костенко быстро пришла в форму после вторых родов. Фото:Instagram Анастасия КостенкоАнастасия Костенко быстро пришла в форму после вторых родов. Фото:Instagram Анастасия Костенко
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Фигура молодой мамы Анастасии Костенко вызывает восхищение у многих. Всего через два месяца после родов дончанка выглядит стройной и потянутой. Своими формами молодая мама похвасталась в Instagram.

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Анастасия Костенко с дочками
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Красавица сообщила, что спорт стал неотъемлемой частью ее жизни. Модели пришлось отказаться от печений и прочих вредностей. Постоянные тренировки быстро дали результаты.

-Теперь с уверенностью могу сказать, что я втянулась в процесс, так как жалко пропускать и на ближайшее время не планирую это делать. Предвосхищая вопрос отвечу: количество молока не сократилось, - рассказала Анастасия Костенко.

Теперь жена футболиста планирует подключить массажи, обертывания и скрабы,чтобы фигура стала еще лучше.

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Анастасия Костенко запретила мужу общаться с подругами
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Многие отметили, что в последнее время Анастасия Костенко стала выглядеть еще более привлекательной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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