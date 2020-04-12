Анастасия Костенко раскрыла секреты отличной фигуры после вторых родов

12 Апр 2020 2020-04-12T14:01:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Фигура молодой мамы Анастасии Костенко вызывает восхищение у многих. Всего через два месяца после родов дончанка выглядит стройной и потянутой. Своими формами молодая мама похвасталась в Instagram.

kostenko.94 Анастасия Костенко с дочками

Красавица сообщила, что спорт стал неотъемлемой частью ее жизни. Модели пришлось отказаться от печений и прочих вредностей. Постоянные тренировки быстро дали результаты.

-Теперь с уверенностью могу сказать, что я втянулась в процесс, так как жалко пропускать и на ближайшее время не планирую это делать. Предвосхищая вопрос отвечу: количество молока не сократилось, - рассказала Анастасия Костенко.

Теперь жена футболиста планирует подключить массажи, обертывания и скрабы,чтобы фигура стала еще лучше.

kostenko.94 Анастасия Костенко запретила мужу общаться с подругами

Многие отметили, что в последнее время Анастасия Костенко стала выглядеть еще более привлекательной.

ИСТОЧНИК KP.RU