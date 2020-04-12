Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: коронавирус выявили в 16 населенных пунктах донского региона

12 Апр 2020 2020-04-12T14:32:07+03:00

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: людям рекомендовано не выходить из дома без необходимости

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: количество зараженных людей продолжает неуклонно расти. Уже в 16 населенных пунктах выявили опасную инфекцию. Об этом свидетельствуют данные пресс-центра донского правительства по коронавирусу.

Так, первый случай был выявлен в донской столице у пациентки, которая вернулась из Тайланда. После этого коронавирус зарегистрировали в Азове, а после врачи стали фиксировать случаи заражения в Новочеркасске, Кашарах, Зернограде, Азове, Аксае, Чертково, Матвеев-Кургане, Семикаракорске, Новошахтинске. В минувшие сутки были зарегистрированы случаи в Батайске, Мартыновском районе, Цимлянского и Октябрьском районах, в Донецке и Зверево.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 возросло до 52 человек. Впервые зафиксирован случай заражения коронавирусом у ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU