Голую модель Playboy Марию Лиман раскритиковали за самодельную одежду

12 Апр 2020 2020-04-12T15:05:27+03:00

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Звезда Playboy из Ростова-на-Дону разместила новую фотографию, которую вот уже несколько часов воодушевленно обсуждают поклонники. Сексапильная брюнетка голой сфотографировалась с поручными вещами вместо одежды, но не всем такая фотосессия пришлась по вкусу.

liman_maria Мария Лиман попробовала свои силы в качестве модельера

- Ходи же в нормальной одежде, - призвал модель к благоразумию один из Интернет-пользователей, вероятно, намекая на то, что абсолютное большинство снимков в Instagram девушки компрометирующего содержания.

Многим подписчикам, напротив, снимки пришлись по вкусу. Вот только несколько комментариев: «Не сразу заметил, что это подушка», «Во всех нарядах хороша».

Некоторые мужчины активно интересовались личной жизнью модели эротических фотосессий.

Но Мария пока оставила эти вопросы без внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU