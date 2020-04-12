Голую модель Playboy Марию Лиман раскритиковали за самодельную одежду
Звезда Playboy из Ростова-на-Дону разместила новую фотографию, которую вот уже несколько часов воодушевленно обсуждают поклонники. Сексапильная брюнетка голой сфотографировалась с поручными вещами вместо одежды, но не всем такая фотосессия пришлась по вкусу.
- Ходи же в нормальной одежде, - призвал модель к благоразумию один из Интернет-пользователей, вероятно, намекая на то, что абсолютное большинство снимков в Instagram девушки компрометирующего содержания.
Многим подписчикам, напротив, снимки пришлись по вкусу. Вот только несколько комментариев: «Не сразу заметил, что это подушка», «Во всех нарядах хороша».
Некоторые мужчины активно интересовались личной жизнью модели эротических фотосессий.
Но Мария пока оставила эти вопросы без внимания.
ИСТОЧНИК KP.RU