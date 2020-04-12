2020-04-12T15:05:27+03:00
Общество

Голую модель Playboy Марию Лиман раскритиковали за самодельную одежду

Многие не сразу узнали красотку [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мария Лиман примерила на себя самодельный наряд. Фото: Instagram Мария Лиман.Мария Лиман примерила на себя самодельный наряд. Фото: Instagram Мария Лиман.
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Звезда Playboy из Ростова-на-Дону разместила новую фотографию, которую вот уже несколько часов воодушевленно обсуждают поклонники. Сексапильная брюнетка голой сфотографировалась с поручными вещами вместо одежды, но не всем такая фотосессия пришлась по вкусу.

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Мария Лиман попробовала свои силы в качестве модельера
15582 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Ходи же в нормальной одежде, - призвал модель к благоразумию один из Интернет-пользователей, вероятно, намекая на то, что абсолютное большинство снимков в Instagram девушки компрометирующего содержания.

Многим подписчикам, напротив, снимки пришлись по вкусу. Вот только несколько комментариев: «Не сразу заметил, что это подушка», «Во всех нарядах хороша».

Некоторые мужчины активно интересовались личной жизнью модели эротических фотосессий.

Но Мария пока оставила эти вопросы без внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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