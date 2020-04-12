В Ростове-на-Дону загорелось здание
На месте работают пожарные
Пожар вспыхнул в центре Нахичевани. Фото: ГУ МЧС по донскому региону.
Изменить размер текста:
В воскресенье, 12 апреля, в центре Нахичивани Ростова-на-Дону произошел пожар. Загорелось нежилое заброшенное здание, расположенное Карла Маркса 7а. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону.
- Сообщение поступило в 14:09. На место незамедлительно выехали специалисты. Задействованы 6 единиц техники, 29 человек . Площадь пожара около 50 квадратных метров. В 14:37 локализация, - отметили в ведомстве.
Спасатели продолжают бороться с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU