2020-04-12T15:23:09+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону загорелось здание

На месте работают пожарные
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пожар вспыхнул в центре Нахичевани. Фото: ГУ МЧС по донскому региону.Пожар вспыхнул в центре Нахичевани. Фото: ГУ МЧС по донскому региону.
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В воскресенье, 12 апреля, в центре Нахичивани Ростова-на-Дону произошел пожар. Загорелось нежилое заброшенное здание, расположенное Карла Маркса 7а. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону.

- Сообщение поступило в 14:09. На место незамедлительно выехали специалисты. Задействованы 6 единиц техники, 29 человек . Площадь пожара около 50 квадратных метров. В 14:37 локализация, - отметили в ведомстве.

Спасатели продолжают бороться с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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