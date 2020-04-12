В Ростове-на-Дону загорелось здание

12 Апр 2020 2020-04-12T15:23:09+03:00

Пожар вспыхнул в центре Нахичевани. Фото: ГУ МЧС по донскому региону.

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В воскресенье, 12 апреля, в центре Нахичивани Ростова-на-Дону произошел пожар. Загорелось нежилое заброшенное здание, расположенное Карла Маркса 7а. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону.

- Сообщение поступило в 14:09. На место незамедлительно выехали специалисты. Задействованы 6 единиц техники, 29 человек . Площадь пожара около 50 квадратных метров. В 14:37 локализация, - отметили в ведомстве.

Спасатели продолжают бороться с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU