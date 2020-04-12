Москвич украл у ростовчанина дорогой мобильник
Продажа мобильного телефона едва не обернулась потерями в 45 тысяч рублей для собственника. Полицейские задержали мужчину за кражу мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области
По предварительным данным, покупатель перевел деньги на счет потерпевшего за покупку телефона и показал на своем телефоне переведенную сумму. Но сообщение о пополнении счета продавцу так и не пришло. Когда потерпевший продавец понял, что его обманули, то обратился в ближайший отдел полиции.
- Подозреваемый задержан. Им оказался 25-летний житель Москвы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД.
Оказалось, что злоумышленник перевел деньги за украденный телефон на другой счет, а затем продал его.
По факту произросшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU