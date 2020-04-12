2020-04-12T16:47:28+03:00
Общество

Москвич украл у ростовчанина дорогой мобильник

Мужчина обманов выманил телефон
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемый в преступлении задержанПодозреваемый в преступлении задержанФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Продажа мобильного телефона едва не обернулась потерями в 45 тысяч рублей для собственника. Полицейские задержали мужчину за кражу мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области

По предварительным данным, покупатель перевел деньги на счет потерпевшего за покупку телефона и показал на своем телефоне переведенную сумму. Но сообщение о пополнении счета продавцу так и не пришло. Когда потерпевший продавец понял, что его обманули, то обратился в ближайший отдел полиции.

- Подозреваемый задержан. Им оказался 25-летний житель Москвы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Оказалось, что злоумышленник перевел деньги за украденный телефон на другой счет, а затем продал его.

По факту произросшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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