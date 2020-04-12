Ростовские госавтоинспекторы помогли роженице добраться до больницы

12 Апр 2020 2020-04-12T17:07:40+03:00

Малыш мог появиться на свет прямо в машине

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В донской столице сотрудники спецбата ГИБДД сопроводили автомобиль с рожающей женщиной. Ребенок чуть не появился на свет прямо в машине. Об этом сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД.

Инспекторы во время патрулирования в районе улицы Каскадной обратили внимание на движущийся с превышением скорости автомобиль. Воителя остановили, а когда оказалось, что он везет женщину в роддом, то сопроводили семейную пару в больницу.

Благодаря помощи сотрудников ГИБДД женщина вовремя приехала в роддом. Уже через 40 минут на свет появилась девочка ростом 50 сантиметров и весом около четырех кг. Новорожденной дали имя Вероника

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ИСТОЧНИК KP.RU