12 Апр 2020 2020-04-12T17:39:41+03:00

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: за сутки составили 39 протоколов за нарушение режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: жители донского региона продолжают беспричинно разгуливать по улицам. Полицейские за сутки составили 39 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Со дня начала пандемии на Дону материалы были составлены на 2261 человека. Административный штраф в размере 15 тысяч рублей будут выплачивать 13 человек.

Сейчас по городу разрешено передвигаться в исключительных случаях и только со специальной справкой с места работы, а также документом, удостоверяющим личность.

Последние данные

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", на территории донского региона уже зарегистрировано уже 52 человека, заболевших опасным COVID-19. За минувшие сутки число заболевших увеличилось на 14 человек.Это самый большой прирост зараженных для нашего региона с момента начала пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU