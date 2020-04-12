Советы юриста на время карантина: как получить пропуск, не остаться без денег и отстоять свои права

12 Апр 2020 2020-04-12T20:18:45+03:00

Режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса продлены в России до 30 апреля Фото: Мария ЛЕНЦ

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Режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса продлены в России до 30 апреля. Так, во многих городах России, например, в Москве правила ужесточаются: постепенно вводят пропускную систему. Конечно, в каждом регионе действуют свои правила, но есть и общие пункты, которые работают повсеместно. Kp.ru задал вопросы почетному адвокату России Леониду Ольшанскому.

Сейчас важно соблюдать режим самоизоляции, выполнять требования сотрудников правоохранительных органов и предписания медиков. Но как действовать, если такая необходимость возникает?

1.ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ГОРОДУ

Справку выписывает руководитель учреждения на конкретного человека, если работа носит непрерывный характер. В документе должна быть информация о том, что присутствие на рабочем месте обязательно. Необходимо казать адреса, а также поставить подпись и печать.

2.МОЖНО ЛИ ДОЕХАТЬ НА РАБОТУ, ЕСЛИ НЕТ СПРАВКИ?

- Нам сказали: если человек стоит в списках инфицированных, выпущен из больницы, или ему указано предписаниями врачей оставаться дома, - только в этом случае, уполномоченные имеют право вытряхивать человека из машины, - отметил почетный адвокат России Леонид Ольшанский.

В случае, если работник справкой не обзавелся, тогда могут возникнуть трудности. Наличие справки с печатью в кармане даст шанс добраться без приключений из дома на работу.

3. КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ ГОРОЖАН ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ПРОПУСКОВ

Пропусков с кодом еще нет, но справки о работе нужны. Порядок получения электронных пропусков, скорее всего, также будет проходить через работодателя. На получение электронного документа смогут претендовать специалисты, деятельность которых остановить невозможно.

4. МОЖНО ЛИ ХОДИТЬ В МАГАЗИН ЗА ПРОДУКТАМИ БЕЗ СПРАВКИ?

Сейчас люди имеют право приходить в ближайший к дому продуктовый магазин. Даже в условиях нарастания гриппа, если каких-то продуктов в магазине напротив вашего дома нет, то можно посетить магазин с большим ассортиментом.

5. МОЖНО ЛИ КАТАТЬСЯ НА ВЕЛОСИПЕДЕ?

- Властями было сказано, что можно пойти в магазин, в аптеку, гулять с собакой, - говорит почетный адвокату России Леониду Ольшанский. - Тут нет разницы - человек пешком идет в аптеку или едет на велосипеде. А вот если вы поедете по парку кататься и будете просто наматывать километры, сотрудники полиции смогут сделать замечание и придраться. Имеют право.

6. МОЖНО ЛИ БЕГАТЬ ВОКРУГ ДОМА И ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ?

- Бегать вокруг дома можно. Потому что разницы нет – медленным шагом идешь, средним или бегаешь, - отвечает адвокат. - А если полицейский спросит: почему ты бегаешь? Говорите вежливо: «Я вокруг дома иду просто быстрым шагом. И спортом я не занимаюсь». Турник уже может не пройти, это общественное место.

По его словам, проверяющие могут сказать, что на спортивном инвентаре могут быть опасные бактерии, которые поспособствуют распространению инфекции.

7. МОЖНО ГУЛЯТЬ С РЕБЕНКОМ?

Во время самоизоляции не рекомендуется даже близко к детским площадкам.

- Просто пройтись вокруг дома пройтись, подышать - можно. Даже сделать двадцать кругов, - рассказывает Леонид Ольшанский. - Если подойдут, отвечайте: «Мы только минуту назад вышли. Уже идем домой. А поскольку мы живем вместе, то мы друг друга заразить не можем.»

8. КАК ЗАЩИТИТЬСЯ БИЗНЕСУ, ЕСЛИ ПРОВЕРЯЮЩИЕ ВОШЛИ В ЗУБНОЙ КАБИНЕТ БЕЗ МАСОК?

- Независимо от того, есть коронавирус или нет, надо закрываться, - советует адвокат. - Тогда войти к вам можно, лишь имея постановление о проверке. А одно только удостоверение не дает права лазить у вас, ящики перебирать и так далее.

По его словам, в случае неоднозначной ситуации необходимо связаться с адвокатом. Общее правило защиты во время пандемии: «Выйдите, пожалуйста, вы, господа, даже без масок.»

9. МОЖНО ЛИ ХОДИТЬ В РЕСТОРАНЫ, КОТОРЫЕ ОТКРЫЛИСЬ?

Если ресторан открыт, у человека вопросов быть не должно. Гость для себя решает, хочет поесть в ресторане или не хочет. Важно соблюдайть меры безопасности — кушать на расстоянии от других посетителей, мыть руки и прочее.

10. ВЕРНУЛСЯ ИЗ ДРУГОГО ГОРОДА, НО ВМЕСТО САМОИЗОЛЯЦИИ ОТПРАВИЛИ НА РАБОТУ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Вариант первый - ты говоришь: «Я не имею права 14 суток выходить на работу. А зарплату ты мне не имеешь права не заплатить - есть постановление правительства России. Поэтому, извини, я не выйду 2 недели на работу.», - говорит Леонид Ольшанский. - Вариант номер два: «Ай, подумаешь, приехал я в Москву из Твери. Это же нигде не фиксируется. Если бы я из Испании прилетел, тогда была бы регистрация в аэропорту.» А поход на работу человека, вернувшегося из города внутри нашей страны, - это дело убеждения гражданина, но не закона.

11. ИСТЕКАЕТ СРОК ПРИХОДА НА БИРЖУ, ПОЛУЧАЮ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ. КУДА ИДТИ?

Согласно указу презиента, все услуги, все вопросы, которые есть, автоматически продлеваются. Можно отправить электронное письмо: «В связи с коронавирусом, прошу считать автоматически продленным такой-то документ. При этом прошу руководствоваться постановлением правительства России.».

12. МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ЗАРПЛАТУ ЗА ВЫНУЖДЕННЫЕ ВЫХОДНЫЕ?

Если это госучреждение, от деньги идут от государства.

- А если фирма на самоокупаемости, тебе скажут: «Я и за свет плачу, и за тепло, и зарплату - только из прибыли. У меня нет прибыли. Платить не из чего». Это сложная коллизия. Государство обещает бизнесу помощь. Понятно, что помощи этой мало. Бизнес-то у многих совсем остановился. Но формально - это головная боль руководителя или владельца бизнеса, а не рядового работника. Закон тут на стороне последнего, а первым можно лишь посочувствовать и пожелать большей помощи государства, - отметил почетный адвокат России.

13. ЕСЛИ НАРУШЕНЫ ПРАВА РАБОТНИКА, КАК БЫТЬ?

В случае нарушений нужно обратиться в Трудовую инспекцию и написать заявление: «Мне в апреле не заплатили зарплату. Прошу принять меры.»

14. САМОИЗОЛЯЦИЯ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА ОТПУСК И ОТПУСКНЫЕ ВЫПЛАТЫ?

В случае отказа платить нужно прийти в Трудовую инспекцию. Это никакого отношения к плановому отпуску не имеет. «То у нас были выходные по Указу президента. Ты что, себя выше президента поставил? А это мой отпуск плановый, в который я раз в году должен идти.»

15. В АПТЕКЕ НЕТ ЛЕКАРСТВ. НАРУШАЕТ ЛИ ЭТО ЗАКОН?

- Нарушения закона нет. Это негативные тенденции, с которыми надо бороться, - отмечает Леонид Ольшанский. - В законе не сказано, что должно быть сто масок на тысячу населения. Это тема, чтобы задать вопрос губернатору или мэру, почему в городе нет масок во время пандемии.

16. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЕЛАХ С ВЫГУЛОМ КОЗ И КОРОВ?

В подобных случаях адвокат советует действовать по принципу Гражданского кодекса – разрешено все, что прямо не запрещено законом.

17. РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ НАРУШАЮТ СОСЕДИ.КУДА ЗВОНИТЬ?

- Если вы считаете, что они нарушают и хотите в будущем, скорее всего, поссориться с соседями, тогда звоните. Но учтите, там спросят ваш адрес и фамилию.

18. КАК СПАСТИСЬ ОТ НЕСПРАВЕДЛИВЫХ ЖАЛОБ?

Если жалобы не привели к каким-то последствиям, то можно не обращать на это внимания.

- Давность привлечения к ответственности в административных делах небольшая, чаще всего – три месяца. А как вы узнали об этом? Участковый позвонил или соседка сказала, что дед на тебя «настучал»? Не нужно обращать внимания. На пустые слова надо наплевать, - отметил Леонид Ольшанский .

Однако, если дошло до протоколов, то нужно пообщаться с автором обращения.

19. КАКИЕ ВЫПЛАТЫ И ОТСРОЧКИ МНЕ ПОЛОЖЕНЫ, ГДЕ Я МОГУ ОБ ЭТОМ УЗНАТЬ?

Сейчас выплаты положены людям старше 65 лет. Деньги пойдут на пенсионный счет.

- Семьям, где есть малолетние дети. Всеми выплатами занимаются Пенсионный фонд и то, что мы по старинке зовем Собесом – отдел соцобеспечения, центр по работе с населением, - сказал адвокат.

По его словам, в вопросе коммунальной оплаты в Гражданском кодексе есть статья о форс-мажоре, которая временно освобождает от обязанностей. Если Вы планируете этим воспользоваться, то необходимо соблюсти досудебный порядок процедур. Тогда в законном порядке может быть опущена отсрочка.

ИСТОЧНИК KP.RU