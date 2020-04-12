Под Ростовом неподалеку от Соленого озера произошел пожар

12 Апр 2020 2020-04-12T20:56:07+03:00

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В воскресенье, 12 апреля, в районе Соленого озера загорелась сухая трава. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

- Информация о возгорании поступила в 14:25. На месте произошедшего работали 9 единиц техники, 31 человек, в том числе от МЧС 8 единиц техники, а также 29 человек личного состава. В 17:54 полная ликвидация горения камыша в районе Соленого озера на площади 800 квадратных метров, - отметили в ведомстве.

Во время произошедшего пожара никто не пострадал. Огонь бушевал на трех участках.

Жители Ростова и Батайска наблюдали облака черного дыма. Запах гари стремительно распространялся по территориям двух городов.

ИСТОЧНИК KP.RU