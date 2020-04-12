12 Апр 2020 2020-04-12T21:11:14+03:00

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: люди с острыми заболеваниями могут посещать поликлиники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выясняем, в каких случаях окажут медицинскую помощь во время самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: пациенты с острыми или хроническими заболеваниями смогут обращаться за медицинской помощью. Об этом сообщается на сайте Правительства региона.

На Дону уже неделю действует временный запрет на плановый прием пациентов, а также посещение в плановом порядке поликлиник и других медицинских организаций региона.

Но в случае, если существует угроза здоровью или необходима срочная медицинская помощь, то пациента примут.

Напомним, медики выявили еще 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области. Таким образом, на территории донского региона зарегистрировано уже 52 человека, которые заболели опасным вирусом.

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Сейчас заболевание подтверждено уже у полусотни человек. Все они получают необходимое лечение на территории Ростовской области (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU