Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: люди с острыми заболеваниями могут посещать поликлиники
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: пациенты с острыми или хроническими заболеваниями смогут обращаться за медицинской помощью. Об этом сообщается на сайте Правительства региона.
На Дону уже неделю действует временный запрет на плановый прием пациентов, а также посещение в плановом порядке поликлиник и других медицинских организаций региона.
Но в случае, если существует угроза здоровью или необходима срочная медицинская помощь, то пациента примут.
Напомним, медики выявили еще 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области. Таким образом, на территории донского региона зарегистрировано уже 52 человека, которые заболели опасным вирусом.
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Сейчас заболевание подтверждено уже у полусотни человек. Все они получают необходимое лечение на территории Ростовской области (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU