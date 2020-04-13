Погоня за наркоторговцами в Ростове завершилась аварией

13 Апр 2020 2020-04-13T08:43:11+03:00

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В донской столице погоня полицейских за наркоторговцами обернулась аварией.

Инцидент произошел вчера, 12 апреля, вечером на проспекте 40-летия Победы между улицей Владиленской и переулком Ударников. Водитель-наркоторговец на белом внедорожнике пытался скрыться от полиции, но не справился с управлением и врезался в припаркованный ВАЗ-2114. К счастью, в момент столкновения людей в отечественном авто не оказалось.

Злоумышленники попытались покинуть салон пострадавшей машины, даже не забирая, личные вещи. Но далеко уйти им не удалось. Они тут же были схвачены полицейскими. Об этом сообщил портал «1rnd.ru».

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ИСТОЧНИК KP.RU