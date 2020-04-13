Пикантным фото поделилась Ирина Безрукова в день своего 55-летнего юбилея

13 Апр 2020 2020-04-13T09:11:00+03:00

"Я не выгляжу и не ощущаю себя на этот возраст"

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Ростовчанка Ирина Безрукова поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Фото женщина выложила в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. На снимке была изображена обнаженная актриса, сидящая на стуле, поджав под себя одну ногу, и прикрытая тонким весенним плащом.

- Мне сегодня 55. Скрывать возраст в наше информированное время нет никакого смысла) Пугает ли меня эта цифра? Нисколько. Это всего лишь цифра. Я не выгляжу и не ощущаю себя на этот возраст, - написала Безрукова под снимком.

11 апреля известной актрисе исполнилось 55 лет. И стоит отметить, что многие из ее подписчиков отметили, что актриса не выглядит на свой возраст.

«35 лет. Вот ваш максимум», - написал один из подписчиков.

Безрукова также отметила, что в качестве подарка была бы счастлива, если каждый смог перевести любую сумму в любой благотворительный фонд.

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Знаменитость заинтриговала подписчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU