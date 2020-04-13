В Ростовской области четверо пострадали в аварии с пьяным водителем без прав

13 Апр 2020 2020-04-13T09:32:53+03:00

Машину после ДТП вряд ли уже удастся восстановить. Фото: УГИБДД России по РО.

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В воскресенье, 12 апреля, в Ростовской области развлечение хуторской молодежи закончилось на больничной койке. Около девяти часов вечера случилось дорожное происшествие.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, инцидент произошел в хуторе Ерековский Дубовского района. Там в переулке Школьный водитель «восьмерки» съехал с дороги и машина опрокинулась.

Как добавили в ведомстве, по предварительным данным, человек, сидевший за рулем, был без прав и находился в нетрезвом состоянии. В результате произошедшего пострадал водитель и трое пассажиров, одна из которых - 16-летняя девушка. С травмами различной степени тяжести всех, кто был в салоне автомобиля, на автомобилях скорой помощи доставили в ближайшую больницу

Известно, что по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU