Труп ростовского надзирателя с простреленной головой нашли в исправительной колонии

13 Апр 2020 2020-04-13T09:47:37+03:00

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Донские следователи устанавливают обстоятельства гибели 23-летнего младшего инспектора, которого нашли на рабочем месте с простреленной головой. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области, трагедия произошла в исправительной колонии № 1 в городе Зверево.

По предварительной информации, смерть мужчины наступила в ночь с 11 на 12 апреля, когда молодой человек находился на посту. Младший инспектор заступил на дежурство в районе 22:00.

- Труп мертвого прапорщика внутренней службы с пулевым ранением в голову обнаружили охранники. Рядом с телом находился служебный автомат АК-47, - сообщили в ведомстве.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства гибели мужчины. Расследование произошедшего продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU