В Ростовской области заблокировали сайты по продаже алкоголя

13 Апр 2020 2020-04-13T10:14:22+03:00

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Предприниматели продолжают игнорировать запреты и создают сайты по продаже алкоголя. Как сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора, доступ к девяти сайтам был прекращен.

- Специалисты направили 12 постановлений о нарушении закона. Выписано 11 штрафов на сумму 96 тыс рублей, приостановлена реализация 14 партий алкогольной продукции объемом более 70 литров, - рассказали в ведомстве.

Сейчас самыми распространенными нарушениями являются продажа алкогольной продукции с истекшим сроком годности, отсутствие документов и нарушение условий хранения товара.

Согласно последним данным, за минувший год показатель смертности от отравлений алкоголем и его производными составил два на 100 тысяч населения, что ниже предыдущих показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU